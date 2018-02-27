В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО

По официальным данным, в Украине похоронили 4000 участников АТО.
Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает АСН.
"В службе создан реестр похорон погибших участников АТО. На сегодня служба располагает информацией о захоронении около 4 тысячи погибших. Также создан реестр мемориальных досок участников АТО. Сегодня на территории Украины уже установлены 2728 таких мемориальных досок", - заявил он.
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Он отметил, что подготовлена концепция создания Национального мемориального кладбища участников АТО.
"Об этом мы уже говорим последние четыре года", - сказал Мальцев.
25 февраля офицер ВСУ Глеб Бабич рассказал, как погибла военный врач 23-летняя Сабина Галицкая, которая ехала оказывать медицинскую помощь жителям Катериновки.
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