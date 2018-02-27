В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО

В Украине официально похоронили 4 тысячи военных АТО. Фото: Styler

По официальным данным, в Украине похоронили 4000 участников АТО.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает АСН.

"В службе создан реестр похорон погибших участников АТО. На сегодня служба располагает информацией о захоронении около 4 тысячи погибших. Также создан реестр мемориальных досок участников АТО. Сегодня на территории Украины уже установлены 2728 таких мемориальных досок", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумах попрощались с бойцом АТО, который умер 20 февраля

Он отметил, что подготовлена ​​концепция создания Национального мемориального кладбища участников АТО.

"Об этом мы уже говорим последние четыре года", - сказал Мальцев.

25 февраля офицер ВСУ Глеб Бабич рассказал, как погибла военный врач 23-летняя Сабина Галицкая, которая ехала оказывать медицинскую помощь жителям Катериновки.