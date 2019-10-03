В Украине ответили главарям Л/ДНР по "формуле Штайнмайера"

Формула Штайнмайера определяет восстановление полного контроля над ныне неконтролируемым участком российско-украинской границы, - Селезнев. Фото: из открытых источников

Угрозы главарей так называемых террористических ДНР и ЛНР не отдать Украину контроль над границей с Россией противоречат "формуле Штайнмайера".

Заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, сообщает "Обозреватель".

"Формула Штайнмайера определяет следующее - должен быть восстановлен полный контроль над ныне неконтролируемой участком российско-украинской границы. Поэтому претензии на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией - это недопустимо", - подчеркнул Селезнев.

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"В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передано под действенный и эффективный контроль сейчас неконтролируемую участок государственной границы", - добавил военный эксперт.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.