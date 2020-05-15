В Украине осудили командира и пулеметчика ЛНР

Командира и пулеметчика ЛНР посадили на 8 лет. Фото: ssu.gov.ua

К лишению свободы приговорили двух террористов так называемой ЛНР, которые участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки.

"Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой народной милиции ЛНР. Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

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Лисичанский городской суд признал вину обвиняемых и назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

На линии разграничения в Донбассе женщина попыталась обойти контрольный пункт въезда-выезда с неподконтрольной Украине территории и наскочила на минное поле, установленное пророссийскими боевиками. Осталась жива, но потеряла ступню левой ноги.