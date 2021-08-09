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понедельник, 09 августа 2021 15:54

В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них чемпион Украины

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В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них чемпион Украины
В колонии ДНР убили трех украинцев. Фото: pixabay.com

В Кировской исправительной колонии №33 оккупированного Донбасса убили трех заключенных украинцев. Всех осудили еще до начала войны с Россией.

"За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаева, передает "Укринформ".

Один из трех убитых - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня. Второй погибший - Александр Давыдов. Имя третьего неизвестно.

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"Ко мне обратились родные Давыдова, проживающих на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в больнице Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался. Информацию о нем тщательно скрывают", - рассказала Ризаева.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники удерживают в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан.

На временно неподконтрольной территории оккупанты расположили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев.

Даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток Нильсу Мельцеру российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе.

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