В ТКГ требуют немедленно прекратить обстрел Донбасса

ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Фото: Украинская правда

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоялось заседание подгруппы по безопасности.

Украина потребовала у российской стороны немедленно прекратить обстрелы на Донбассе и вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня, в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

"Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки", – сказано в сообщении.

Также в ТКГ поднимался вопрос работы координационного механизма для профилактики нарушений и в случае новых провокаций.

"Позиция украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение", – указала пресс-служба.

У российской стороны потребовали незамедлительно принять меры по прекращению провокаций и вернуться к режиму "перемирия" на Донбассе.

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