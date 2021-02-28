В ТКГ спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что у Украины есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.
Такое мнение Гармаш высказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, целью России является замороженный конфликт.
"Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", - отметил член делегации ТКГ.
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет выходить из переговоров в Минском формате. Но нужно сделать этот процесс более эффективным.
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