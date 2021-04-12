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В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем

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В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
Сценарий, которым идет Украина-это"политико-дипломатический путь и прокачка сектора нацбезопасности". Фото: Reuters

Украине могут навязать сценарий, при котором конфликт на Донбассе может быть решен военным путем.

Военный сценарий на Донбассе будет представлять угрозу для тысяч мирных жителей, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает "Радио свобода".

"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы - это если нам навяжут. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, а мы отвечаем. Там многое может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - сказал он.

Арестович добавил, что сценарий, по которому идет Украина - это "политико-дипломатический путь и прокачка сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, когда навяжут открытые боевые действия".

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Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек.

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на словах подтвердили приверженность режиму прекращения огня, но соответствующее письменное заявление не приняли.

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