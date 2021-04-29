В ТКГ назвали тему для переговоров Зеленского с Путиным

Зеленский уверен в поддержке со стороны международных партнеров. Фото: Reuters

Вр время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин могут обсудить модернизацию Минских соглашений.

В частности, в контексте банковской системы оккупированных территорий Донбасса, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

"Почему президент постоянно говорит о необходимости их модернизировать, привлекать еще партнеров? Потому что не выполняется, например, восьмой пункт дополнительных мер от 12 февраля 2015 года. Где речь идет о возвращении банковской системы Украины на оккупированные Россией территории. Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают. Они требуют домодернизации. Это только один пример, против которого россияне ничего не могут возразить", - сказал Арестович.

По его словам, таких пунктов много, потому это, возможно, будет одним из главных вопросов обновления Минских соглашений, "чтобы их можно было выполнить". Арестович также выразил убеждение, что Зеленский уверен в поддержке со стороны международных партнеров.

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Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений. При этом Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент России ехать в третью страну для переговоров.