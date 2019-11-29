В течение недели на Донбассе ликвидировали 10 наемников РФ

Ликвидировали 10 наемников РФ. Фото: tsn.ua

По информации разведки в течение 22 - 28 ноября 2019 потери оккупантов РФ составляют 25 человек. Об этом сообщает пресс центр ООС в Facebook.

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"10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек - санитарные потери врага. Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Российские боевики на Донбассе приняли так называемый закон о границах оккупированных территорий.