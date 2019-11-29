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пятница, 29 ноября 2019 12:52

России надо вся Украина: боевики начали посягать на наши земли

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России надо вся Украина: боевики начали посягать на наши земли
Российские головорезы ведут пленницу женщину. Фото: террористические СМИ

Российские боевики на Донбассе приняли так называемый закон о границах оккупированных территорий.

На нем предел ДНР охватывает всю Донецкую область, пишет террористическая СМИ ДАН.

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"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украины", - сказал так называемый председатель донецкого парламента Владимир Бидевка.

Россия направила в Донбасс 93-ю колонну с якобы партией гуманитарной помощи.

"93-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили направятся в Донецк и Луганск", — сказали в пресс-службе МЧС России.

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Комментарии

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Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную землю

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