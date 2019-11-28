Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Россия направила в Донбасс 93-ю колонну с якобы партией гуманитарной помощи.
"93-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили направятся в Донецк и Луганск", — сказали в пресс-службе МЧС России.
Утверждается, что в груз общим весом более 580 тонн якобы войдут медикаменты и детские продуктовые наборы.
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Предыдущий гумконвой на Донбасс Россия отправила 7 листопада.
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