Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 738
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 801
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 837
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11313
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1701
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
5
3
6
4
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Видео
Все видео
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6363
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2799
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1107
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 06:30

Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

  Комментировать
Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой
Россия отправила на Донбасс гумконвой. Фото: Общественное

Россия направила в Донбасс 93-ю колонну с якобы партией гуманитарной помощи.

"93-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили направятся в Донецк и Луганск", — сказали в пресс-службе МЧС России.

Утверждается, что в груз общим весом более 580 тонн якобы войдут медикаменты и детские продуктовые наборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время утренних обстрелов пострадал украинский воин

Предыдущий гумконвой на Донбасс Россия отправила 7 листопада.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 36171
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 16497
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 14482
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 2 Просмотров: 10656
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 10179
Донбасс
Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет
Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет Просмотров: 450
В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ
В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ Просмотров: 36
Появились последние новости о ситуации на Донбассе
Появились последние новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 252
Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными - СМИ
Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными - СМИ Просмотров: 306
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
2
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Голосов: 4052
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua