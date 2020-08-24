В сторону Донецка запустили флаг Украины

Фото: "Вільне радіо"

В Бахмуте Донецкой обл. активисты запустили в небо флаг Украины.

Таким образом поздравили жителей Донецка с Днем Независимости Украины, сообщает "Свободное радио".

"Люди, которые проживают на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", - сказали организаторы акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пусть дни тишины станут месяцами - что говорил Зеленский в поздравлении украинцам

Флаг запустили на 50 воздушных шариках синего и желтого цвета. К ним прикрепили открытки с поздравлениями.

Марш защитников Украины начался в центре Киева. Тысячи людей идут колонной с национальными флагами. Флаги политических партий - отсутствуют. Марш проводится второй год подряд. Это - альтернатива официальным празднованием, говорят участники.