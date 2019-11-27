В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ

Мирослав Лайчак посетит Украину 28-29 ноября. Фото: wz.lviv

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак приедет в Украину с рабочим визитом, в ходе которого посетит Станицу Луганскую.

Целью визита главы внешнеполитического ведомства является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 и согласования позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации по безопасности к вызовам, обусловленных продолжающейся российской агрессией против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 27 ноября.

"28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак", - отмечается в сообщении.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

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Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в г. Станица Луганская. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинско-словацких отношений.

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