В США предложили ввести новые санкции против РФ. Фото: pixabay.com

Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала ввести новые санкции против РФ, а также принять закон о поддержке религиозных свобод на оккупированных частях Украины.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на отчет комиссии о состоянии этих свобод в мире.

В документе рекомендуется Государственному департаменту США внести Россию в список стран, вызывающих особую обеспокоенность. Причина – дальнейшее ухудшение состояния с религиозными свободами в РФ, а также содействие российской оккупационной власти ухудшению ситуации в этой сфере на временно неподконтрольных Украине территориях – в Крыму и на Донбассе.

Украины среди нарушителей религиозных прав и свобод нет, однако положение в оккупированном Крыму и в ОРДЛО попало в раздел по России.

Среди российских нарушений на этих территориях указаны, в частности, массовые аресты активных крымских татар, которых обвинили в членстве в запрещенной Россией исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Также 28 июня 2019 года оккупационная власть захватила и закрыла собор Святых Владимира и Ольги в Симферополе, главный собор Православной церкви Украины в Крыму.

Верующие ПЦУ указывают на систематические преследования из-за того, что эту церковь воспринимают как связанную с украинским национализмом. Речь идет о конфискации церковного имущества и запугивании священнослужителей и верующих. 6 ноября 2019 года суд в Евпатории на западе Крыма приказал уничтожить часовню ПЦУ.

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На оккупированной части Донбасса российские сепаратисты проводят дискриминационную религиозную политику, которая создает привилегии для Московского патриархата Русской православной церкви, говорится в отчете. Боевики так называемой ЛНР, поддерживаемые Россией, фактически запретили все религиозные организации, не получившие регистрации до 15 октября 2018 года. Среди них – все протестантские общины, Свидетели Иеговы и ПЦУ. 26 ноября 2019 года в псевдореспублике запретили 12 баптистских книг как "экстремистские".

Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендует властям США признать Россию "страной, вызывающей особое беспокойство".

Среди рекомендуемых мер – введение новых санкций против РФ и принятие закона о поддержке религиозных свобод на оккупированных частях Украины.

Санкции также рекомендуется наложить на правительственные агентства и должностных лиц России, ответственных за грубые нарушения религиозных свобод, заморозив их активы в США и/или запретив им въезд в США.

В МИД Украины сообщили, что на аннексированом Россией Крымском полуострове незаконно удерживают около 120 украинцев.