В МИД рассказали, сколько украинцев оккупанты незаконно удерживают в Крыму

Оккупанты незаконно удерживают в Крыму несогласных украинцев. Фото: pixabay.com

В МИД Украины сообщили, что на аннексированном Россией полуострове незаконно удерживают около 120 украинцев.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД по случаю 4-й годовщины запрета российской оккупационной администрацией деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Запрет высшего представительно-исполнительного органа крымских татар оккупационными властями стала очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации, преследований несогласных с оккупацией полуострова", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты делят крымских мусульман на правильных и неправильных

Также в документе отмечается, что в рамках репрессий оккупантов против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых крымские татары, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам.

"Нарушения норм международного права Россией в отношении крымских татар рассматриваются Международным судом ООН, который своим решением обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис", - отметили в МИД Украины.

Однако Россия сознательно игнорирует это предписание в течение уже 3 лет.

Оккупанты переселили в Крым не менее 140 тыс. россиян и продолжают это делать, среди переселенцев - военные, чиновники, правоохранители.