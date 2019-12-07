В США не верят в успех "нормандских переговоров"

Эксперты прокомментировали предстоящие переговоры. Фото: УНИАН

Американские эксперты не ожидают от переговоров в "нормандском формате" больших результатов.

Такую позицию разделяют как демократы, так и республиканцы, сообщает "Голос Америки".

"Когда привлечена Россия, все надо воспринимать скептически. Как говорится, доверяй, но проверяй. Мы должны смотреть на эти переговоры с широко открытыми глазами. Россия часто заключает соглашения, которые не соблюдает", - сказал конгрессмен Энди Хэррис.

"Думаю, что Путин до сих пор не хочет идти на компромисс и закончить войну, его войну, на Донбассе. Думаю, его надежды, что президент Зеленский пойдет на ненужный и опасный компромисс, не сбудутся. Думаю, во время самого события не будет большого прогресса, но это будет частью процесса, который научит Путина, что он должен вывести свои войска из Донбасса", - заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

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Также американские представители отметили, что Германия и Франция являются не только посредниками между Украиной и Россией, но и могут повлиять на ход переговоров.

В Офисе президента Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандские формате. Обсуждались возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.