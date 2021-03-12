В СНБО заявили о психологической атаке России

Россия дезинформирует о наступлении украинских войск на Донецк и Луганск. Фото: прессцентр ООС

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась.

"На территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но ситуация не критическая и она под контролем наших военных", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО также отметил, что информация о якобы подготовке наступления ВСУ - это дезинформация, которую распространяет Россия.

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"Российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина завтра-послезавтра пойдет в наступление и будет брать Донецк и Луганск. Это не соответствует действительности. Это такая психологическая атака", - пояснил Данилов.

7 лет продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В последние дни усилился обстрел позиций ВСУ на Донбассе.