В "Слуге народа" взялись за участников боевых действий

Изменить подход в реформировании системы социальной защиты участников боевых действий по пересмотру льгот для участников боевых действий обещают в партии "Слуга народа".
В основном, просмотр касается сокращения перечня льготников и самых льгот. Об этом говорит председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform.
"Следует пересмотреть перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, - это был его выбор и только так", - рассказала Третьякова
Она подчеркнула необходимость перейти от советских подходов к европейским.
"Нужно изменить конструкт. То, что есть сейчас, - советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне", - говорит Третьякова..
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Кроме этого, предстоит аудит льготников участников боевых действий.
"Европейская практика осторожно использует льготный механизм после того, как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был "на нуле", однако тоже имеет статус УБД и требует соответствующего соцзащиты наравне с тем, кто воевал", - добавила Третьякова.
Кабинет министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия предоставлять или лишать статуса участников боевых действий.
Также они будут контролировать выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности участников АТО / ООС.
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