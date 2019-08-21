Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов

Министерство ветеранов выдавать удостоверения участников боевых действий / фото: ВАС

Кабинет Министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия предоставлять или лишать статуса участников боевых действий.

Также они будут контролировать выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности участников АТО/ООС, передает Укринформ.

"Целью является передача полномочий Министерства социальной политики и ликвидированной Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Министерство по делам ветеранов Украины в части заказ на изготовление льготных удостоверений, рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели ( смерти) или инвалидности лиц, участвовавших в АТО/ООС", - пишется в пояснительной записке к постановлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице разыскивают маршрутчика-хама: должен извиниться

Ранее этот статус выдавало министерство социальной политики.

Министерство ветеранов создали в 2018 году.

В Украине разгорелся скандал из-за выдачу удостоверений участника боевых действий (УБД) лицам, которые не были в зоне ООС на Донбассе.