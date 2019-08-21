Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов

 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 54
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1395
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2070
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2052
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1413
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
5
9
8
7
5
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Видео
Все видео
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5328
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 450
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 15:37

Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов

1 Комментировать
Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов
Министерство ветеранов выдавать удостоверения участников боевых действий / фото: ВАС

Кабинет Министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия предоставлять или лишать статуса участников боевых действий.

Также они будут контролировать выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности участников АТО/ООС, передает Укринформ.

"Целью является передача полномочий Министерства социальной политики и ликвидированной Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Министерство по делам ветеранов Украины в части заказ на изготовление льготных удостоверений, рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели ( смерти) или инвалидности лиц, участвовавших в АТО/ООС", - пишется в пояснительной записке к постановлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице разыскивают маршрутчика-хама: должен извиниться

Ранее этот статус выдавало министерство социальной политики.

Министерство ветеранов создали в 2018 году.

В Украине разгорелся скандал из-за выдачу удостоверений участника боевых действий (УБД) лицам, которые не были в зоне ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 80292
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 38431
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 28125
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 27992
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26802
Донбасс
Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги
Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги Просмотров: 144
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
5
 Просмотров: 648
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
 Просмотров: 3933
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
9
 Просмотров: 4537
Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС
Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС Просмотров: 45
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
Голосов: 5136
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua