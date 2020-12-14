В "Слуге народа" объяснили ситуацию с законом об особом статусе Донбасса

Вносить закон об особом статусе Донбасса не планируют. Фото: Цензор.НЕТ

Менять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не планируют.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин в интервью "РБК-Украина".

Условием для этого может быть только прогресс в переговорном процессе между сторонами конфликта, считает он.

"Любые существенные изменения в этот закон не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ".

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Так называемую "формулу Штайнмайера", о которой говорилось в нормандском саммите в Париже, внести в закон об особом статусе ОРДЛО без внесения других технических изменений невозможно, пояснил политик.

Костин назвал режим прекращения огня "большим достижением". Однако вопрос обмена пленными, разминирования и допуска международного комитета Красного креста в удерживаемых лиц в ОРДЛО еще необходимо решить.

Для этого нужно "движение со стороны российской делегации в решении". Только тогда речь может идти и о каких-то изменения в закон об особом порядке местного самоуправления, отметил Костин.

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО. В прошлом году 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украина, Германии, Франции и Россия. Во время встречи лидеры этих государств достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал, что следующая встреча лидеров советников "нормандской четверки" в Берлине может состояться до Нового года.