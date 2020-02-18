В штабе уточнили информацию о потерях боевиков возле Золотого

В ходе обстрелов позиций сил ООС вблизи Золотого погибли 4 боевика, а не 1, как сообщалось ранее.
Об этом сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак после заседания СНБО.
"Режим тишины с 10:00 запросили. Сейчас работает Совместный центр координации и контроля, чтобы мы могли забрать нашего погибшего, а противник мог забрать своих. По нашим данным, потери противника: 4 человека погибли и 6 ранены", - сказал Хомчак.
Он отметил, что сейчас ситуация близ Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного стабильная и контролируемая.
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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
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