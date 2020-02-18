В штабе уточнили информацию о потерях боевиков возле Золотого

Во время боев 6 боевиков получили ранения

В ходе обстрелов позиций сил ООС вблизи Золотого погибли 4 боевика, а не 1, как сообщалось ранее.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак после заседания СНБО.

"Режим тишины с 10:00 запросили. Сейчас работает Совместный центр координации и контроля, чтобы мы могли забрать нашего погибшего, а противник мог забрать своих. По нашим данным, потери противника: 4 человека погибли и 6 ранены", - сказал Хомчак.

Он отметил, что сейчас ситуация близ Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного стабильная и контролируемая.

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