В штабе пояснили активность оккупантов

В оккупантов проходит ротация. Фото: ООС

Увеличение количества обстрелов украинских позиций на Донбассе может быть связано с ротацией у оккупантов.

Вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать ВСУ для дальнейших обвинений, сообщает Facebook.

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"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности - с запрещенного вооружения. 11 украинских воинов получили ранения или боевые травмы. Наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.