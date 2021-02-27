В штабе пояснили активность оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 1755
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 999
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1683
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 846
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1278
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 630
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1944
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 495
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
7
5
7
4
4
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Видео
Все видео
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 108
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 783
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 450
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 2628
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 207
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 20:44

В штабе пояснили активность оккупантов

  Комментировать
В штабе пояснили активность оккупантов
В оккупантов проходит ротация. Фото: ООС

Увеличение количества обстрелов украинских позиций на Донбассе может быть связано с ротацией у оккупантов.

Вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать ВСУ для дальнейших обвинений, сообщает Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный подорвался на мине

"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности - с запрещенного вооружения. 11 украинских воинов получили ранения или боевые травмы. Наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В штабе пояснили активность оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Основали старейший банк мира

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

Расстреляли украинских подпольщиков

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 17046
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 12978
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 9360
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 1 Просмотров: 8937
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал Просмотров: 7047
Донбасс
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
7
 Просмотров: 756
Военный подорвался на мине
Военный подорвался на мине Просмотров: 387
Украинская делегация в ТКГ ждет реакции партнеров на ранения военных
Украинская делегация в ТКГ ждет реакции партнеров на ранения военных Просмотров: 342
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
 1 Просмотров: 558
10 военных за сутки получили ранения и травмы
10 военных за сутки получили ранения и травмы Просмотров: 567
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 10535
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть