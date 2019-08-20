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вторник, 20 августа 2019 14:10

В сети собирают деньги на реабилитацию пулеметчика 93-й бригады "Холодный Яр"

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В 93-й бригаде "Холодный Яр" собирают помощь для бойца Никиты Литвинова, который попал в ДТП и получил тяжелую травму шеи.

Сейчас боец ​​восстанавливается в частном реабилитационном центре на Западной Украине.

Автор: https://www.facebook.com/93OMBr/
  Боец Никита Литвинов во время службы на передовой в Авдеевке Донецкой области
Боец Никита Литвинов во время службы на передовой в Авдеевке Донецкой области

"Более четырех месяцев назад врачи Львовского госпиталя спасли жизнь Никиты. Лучшие нейрохирург провели не одну сложнейшую операцию, а реабилитационное отделение вернуло бойцу веру в выздоровление. Никиту взяла под свою опеку Волонтерская Сотня Львов. Многие неравнодушных украинский посещали его и помогали в общении, расходники, средствами на реабилитацию, домашним питания", - говорится в сообщении.

"На оплату полного курса реабилитации (14 суток) не хватает. Ведь стоимость одних суток лечения - 3,8 тыс. грн. Поэтому, будем благодарны за помощь тяжело травмированного защитника Украины", - говорится в сообщении.

Автор: https://www.facebook.com/93OMBr/
  Никита Литвинов сейчас проходит реабилитацию в центре "Модричи" на Галичине
Никита Литвинов сейчас проходит реабилитацию в центре "Модричи" на Галичине

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Счет в ПриватБанке на реабилитацию Никиты Литвинова - 5168 7574 0246 1349 (Ольга Пастушенко, "Волонтерская сотня Львова").

Бойцы 20 мотопехотного батальона 93-я бригады "Холодный Яр" показали, как удерживали самую горячую участок Авдеевской промзоны.

Они мгновенно подавляли любые провокации противника и, самое важное, не допустили потерь среди личного состава.

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