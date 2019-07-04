В сети показали погибших террористов

На Донбассе террористы понесли очередные потери. Боевики ЛНР и ДНР гибнут не только во время боевых действий.

1 июля погиб 19-летний Владислав Юрченко с Амвросиевка Донецкой области. После начала боевых действий парень с матерью переехали жить в Россию, - написал проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Будучи подростком, Влад несколько раз убегал из дома, поэтому матери, живущей в подмосковной Лобне, приходилось подавать малолетнего авантюриста во всероссийский розыск.

Автор: Твиттео Владислав Юрченко

Сообщили о смерти 25-летнего Василия Каргина, родом из Красного Луча Луганской, а затем - жителя Шахтерска Донецкой области, которое 30 июня мог стать жертвой суицида, поэтому обстоятельства его смерти также нуждаются в уточнении.

Автор: Твиттео Василий Каргин

Погиб Александра Гаха (позывной "Бах"), родом из Донецка, который служил в т.н. .. "11-м отдельном механизированном полку армии ДНР". Мужчина погиб 25 июня в районе поселка Октябрь Новоазовского района Донецкой области. Пожилые родители 44-летнего "Баха" проживают в Боярке под Киевом.

Автор: Твиттео Александр Гах (позывной "Бах")

Также узнали подробности гибели 35-летнего жителя Макеевки Донецкой области Алексея Коваленко (позывной "Гроза"). Стало известно, год назад 16 июня 2018-го, он подорвался на мине. Судя по позывного, к развязанной Россией войны в Донбассе "Гроза" работал на шахте горным рабочим очистного забоя (гроз). О нем также известно, что Коваленко еще в 2014 году ушел воевать в банду "Сомали".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия плевала на Минск: за сутки ранены 5 украинских военных

Боевики 10 раз обстреляли позиции Украинской на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения.