В сеть слили фото пленного на Донбассе россиянина

Фотографию опубликовала в Facebook Viktoriya Rudenko

В соцсети появилось фото россиянина, которого взяли в плен во время боевого столкновения ВСУ с диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Фотографию опубликовала в Facebook Виктория Руденко.

"Я здесь на мозги капала знакомым специалистам, чтобы получить фото того" не убивайте я русский ". На самом деле он русский только по паспорту. Его уже подлатали и готовить к обмену. Это будет позже а сейчас российской моджахед попытается всю красоту СБУшного пансионата", - прокомментировала фото Руденко.

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Россия в феврале 2014 оккупировала украинский Крым. Сначала президент РФ Владимир Путин утверждал, что "зеленые человечки" на полуострове - это силы самообороны из местных жителей. Позже признался, что это были вооруженные силы Российской Федерации. Весной 2014-го Россия устроила вооруженные беспорядки на востоке Украины, а позже перешла и к прямой военной агрессии. Власти РФ до сих пор утверждает, что "их там нет".