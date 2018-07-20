В сеть слили фото пленного на Донбассе россиянина

В соцсети появилось фото россиянина, которого взяли в плен во время боевого столкновения ВСУ с диверсионно-разведывательной группой боевиков.
Фотографию опубликовала в Facebook Виктория Руденко.
"Я здесь на мозги капала знакомым специалистам, чтобы получить фото того" не убивайте я русский ". На самом деле он русский только по паспорту. Его уже подлатали и готовить к обмену. Это будет позже а сейчас российской моджахед попытается всю красоту СБУшного пансионата", - прокомментировала фото Руденко.
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Россия в феврале 2014 оккупировала украинский Крым. Сначала президент РФ Владимир Путин утверждал, что "зеленые человечки" на полуострове - это силы самообороны из местных жителей. Позже признался, что это были вооруженные силы Российской Федерации.
Весной 2014-го Россия устроила вооруженные беспорядки на востоке Украины, а позже перешла и к прямой военной агрессии. Власти РФ до сих пор утверждает, что "их там нет".
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