В сеть попали персональные данные около 7 тыс. военнослужащих

Обнародованы персональные данные 6907 военнослужащих: ФИО, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей. Фото: https://www.mil.gov.ua/

Обнаружили чат-бот в Telegram, где обнародованы персональные данные 6907 военнослужащих (ФИО, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей). Об этом заявили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства, были направлены письма в Службу безопасности и Национальной полиции", - заявили в офисе омбудсмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взломать Facebook и купить подписчиков: сколько стоят услуги хакеров

Подчеркнули необходимость неотложного блокировки Telegram-бота, который продолжает распространять указанный файл с персональными данными.

Нацполиция по данному факту начала уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и с этой целью выделят $38 млн международной технической помощи, написал в Facebook вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.