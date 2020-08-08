В сеть попали персональные данные около 7 тыс. военнослужащих

Обнаружили чат-бот в Telegram, где обнародованы персональные данные 6907 военнослужащих (ФИО, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей). Об этом заявили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства, были направлены письма в Службу безопасности и Национальной полиции", - заявили в офисе омбудсмена.
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Подчеркнули необходимость неотложного блокировки Telegram-бота, который продолжает распространять указанный файл с персональными данными.
Нацполиция по данному факту начала уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и с этой целью выделят $38 млн международной технической помощи, написал в Facebook вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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