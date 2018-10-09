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вторник, 09 октября 2018 16:03

В Ростове криминалитет "перетер" за ДНР: финансы поделят по-новому

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В Ростове криминалитет &quot;перетер&quot; за ДНР: финансы поделят по-новому
На сходке в Ростове криминальные авторитеты решали судьбу ДНР. Фото: operkor

Криминальные авторитеты и "воры в законе" на "сходке" в российском Ростове-на-Дону делили сферы влияния в террористической ДНР.

Полторы недели назад на встречу приехали близкие к Виктору Януковичу люди, об этом пишет "Новая газета".

"От "горловских" был Александр Батурин (Батура). В свое время он был близок с Виктором Януковичем. Был надзирателем от "енакиевских" по Горловке, доверенным лицом Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский). Также был - Армен Саркисян (с 2009-го считался тоже смотрящим за Горловкой). Получил титул от Юрия Иванющенко, впоследствии считался человеком донецкого олигарха Рината Ахметова", - говорится в сообщении.

На "сходку" приехал экс-сотрудник фабрики табачных изделий "Хамадей" на оккупированной территории Донецкой области, Виталий Метла.

"Пришел также активный член ОПГ Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина или Эдик Тбилисский). Во время боевых действий был командиром подразделения батальона "Восток", а сейчас "депутат" - вор в законе, один из очень влиятельных людей в криминальном мире России. Были люди из Днепра, от вора в законе Сергея Олейника (Умка). Умка считается правой рукой Александра Накрешвили (Нарик), который возглавляет преступное сообщество в Днепре", - отмечает издание.

Кроме того, отмечается, что были и представители Луганска и группировок, работавшие в Донецке до войны.

"На сходке обсуждались сферы влияния в ДНР. Речь шла о так называемых "квотах", переделе и передаче имущества, контрабанде табака с завода "Хамадей". Горловка, как решили в Ростове, должна контролироваться "енакиевскими" и людьми Ахметова. Речь шла о машиноремонтных заводах и других крупных предприятиях, а также о поставках семян, соли, продуктов питания, идущих со стороны Украины через Горловку", - сообщается.

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Также российское издание утверждает, что "безопасность существования и процветания незаконного бизнеса в ОРДЛО должен обеспечивать "украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашенных республик". Ростовская сторона обеспечивает транспортировку и безопасность логистики, а украинский - работу силовых структур Украины в пользу группировок, техническую часть и финансирования.

Отмечается, что через несколько дней после "сходки" с горловского направления убрали таможню ДНР, ранее входившая в "миндоходов" беглеца Александра Тимофеева (Ташкент).

Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службе" в так называемых войск "ДНР" и "ЛНР". Принудительно вызывают мужчин на военные сборы.

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09
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