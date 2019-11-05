В России уволили руководителя шпионов благодаря работе СБУ

Сотрудники СБУ ведут российского шпиона Ломако Юрия Николаевича. Фото: СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили ряд российских шпионов, работавших на 316 разведывательный центр ГУ ГШ ВС РФ.

Этот центр дислоцируется в городе Новороссийске, Краснодарского края России, пишет пресс-центр СБУ

Сотрудники этого центра принимали участие в аннексии Крыма русскими и ведут разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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Они также обеспечивают разведывательной информации российские подразделения на востоке Украины.

Благодаря успешной работе украинской разведки россияне уволили руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова.

До этого он имел значительный авторитет.

Во время "нормандской встречи" может произойти локальное обострение на Донбассе. Военный обозреватель Михаил Жирохов говорит, что по неофициальным данным боевики концентрируют свои силы у участков, где произошло разведения, пишет "Апостроф".