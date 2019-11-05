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вторник, 05 ноября 2019 14:32

На армию выделят больше всего денег за всю историю

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На армию выделят больше всего денег за всю историю
На безопасность и оборону выделят 5,45% ВВП. Фото: mil.gov.ua

Бюджет армии в 2020-м должен стать крупнейшим со времен независимости Украины.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во вторник.

На безопасность и оборону выделяется 5,45% прогнозируемого ВВП - это 245,8 млрд грн, из которых 136 млрд грн - на оборону.

Расходы по сравнению с 2019 годом (212 млрд грн) увеличены на 33,8 млрд грн, или на 16%.

"Спланированный бюджет оборонного ведомства должен стать крупнейшим за годы независимости", - сказал министр.

Для Министерства обороны основной приоритет остается неизменным - восстановление и развитие объектов инфраструктуры, закупка, модернизация и ремонт техники, приобретение необходимых возможностей, отвечающих критериям членства в НАТО.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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