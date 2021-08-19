В России судят экс-главаря ДНР

Суд в Москве продлил арест бывшему члену правительства сепаратистов. Фото: сепаратистские СМИ

В Москве за мошенничество арестовали "экс-министра" так называемой ДНР Александра Тимофеева.

Он предлагал за $5 млн заочно арестованному российскому бизнесмену Сергею Шпаку прекратить против него уголовное преследование, пишет "Радио Свобода".

"Тимофеев, вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, связался с объявленным в розыск бизнесменом и предложил ему остановить его уголовное преследование в РФ", - говорится в сообщении.

За $500 тыс. Тимофеев обещал обеспечить письмо от главы ФСБ Александра Бортникова к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, после которого расследование дела бизнесмена МВД передали бы в спецслужбу. Впоследствии сотрудники силовых структур должны были за $ 4,5 млн прекратить его уголовное преследование.

Сепаратиста задержали во время получения денег от представителя Шпака в одном из ресторанов на северо-западе Москвы. Следствие заявило суду, что Тимофеев обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах. Вину мужчина не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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За власть в ДНР боролось несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, украинский сепаратист Тимофеев с позывным "Ташкент" и Дмитрий Трапезников. Тимофеев принимал участие в захвате здания горсовета Донецка в 2014 году, позже его назначили в первый состав "правительства" ДНР на должность министра доходов и сборов. Он участвовал в обменах пленными между сепаратистами и украинскими властями. В 2017-м на него совершили покушение. После убийства тогдашнего лидера поддерживаемых Россией сепаратистов Александра Захарченко в 2018 году Тимофеев уехал в РФ. При попытках вернуться в ДНР российские пограничники без объяснений отказывали ему в выезде с территории РФ.