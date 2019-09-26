В России сломали шею "героине" ЛНР

Токаренко было 29 лет

В Москве нашли мертвой украинку Екатерину Токаренко, которая воевала на стороне террористической ЛНР.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

По его информации, девушку нашли в ванной со сломанной шеей.

29-летняя Токаренко родилась в Киеве. В соцсетях родным городом указывала Одессу. Воевала в рядах луганских боевиков. Там ее наградили медалью "за боевые заслуги".

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Накануне сотрудники СБУ в ходе спецоперации на Донбассе задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.