В России грузовик врезался в автобус с жителями Донбасса: много пострадавших

Восемь пострадавших оказались жителями неподконтрольной территории Украины. Фото: МВД РФ

В России в Воронежской области 19 сентября грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали жители Донбасса.

12 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает "Новости Донбасса". Пострадавших доставили в больницу.

"Авария произошла на дороге М-4. Водитель грузовика при повороте влево столкнулся с попутным микроавтобусом. В результате удара автобус отбросило на разделительную полосу, где он влетел в стоящий КамАЗ", - говорится в сообщении.

Восемь пострадавших оказались жителями неподконтрольной Украине части Донбасса.

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Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в госдуму РФ. В России 17 сентября стартовала выборы в госдуму. Голосование продлится три дня. В него включают жителей Крыма и Донбасса. В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдают российские паспорта.