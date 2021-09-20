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понедельник, 20 сентября 2021 12:25

В России грузовик врезался в автобус с жителями Донбасса: много пострадавших

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В России грузовик врезался в автобус с жителями Донбасса: много пострадавших
Восемь пострадавших оказались жителями неподконтрольной территории Украины. Фото: МВД РФ

В России в Воронежской области 19 сентября грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали жители Донбасса.

12 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает "Новости Донбасса". Пострадавших доставили в больницу.

"Авария произошла на дороге М-4. Водитель грузовика при повороте влево столкнулся с попутным микроавтобусом. В результате удара автобус отбросило на разделительную полосу, где он влетел в стоящий КамАЗ", - говорится в сообщении.

Восемь пострадавших оказались жителями неподконтрольной Украине части Донбасса.

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Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в госдуму РФ.

В России 17 сентября стартовала выборы в госдуму. Голосование продлится три дня. В него включают жителей Крыма и Донбасса. В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдают российские паспорта.

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Дата
20
сентября

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Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
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