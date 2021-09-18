"Цена голоса раба" - оккупанты опозорились продуктовыми наборами за выборы в РФ

Оккупанты в Донбассе выдавали местным продуктовые наборы. Фото: Telegram/donetchanyn

Российские оккупанты в Донбассе поощряли местных жителей продуктовыми наборами. Их выдавали только тем, кто ехал в РФ на голосование в Госдуму.

"Вот такие продуктовые наборы выдавали тем, кто ехал из Донецка голосовать. Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Когда бизнес-центр Украины", - написал в Telegram донецкий блогер из никнеймом donetchanyn и опубликовал фото пайков.

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Судя по фото, боевики выдавали бутылку минеральной воды, дешевые влажные салфетки, батончик "Сникерс", пачку печенья и яблоко.

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти громадян Росії та жителів анексованого Криму, причетних до виборів у Держдуму, які незаконно проходять на тимчасово окупованих територіях України. Також під санкціями опинилися сім співробітників ФСБ РФ.