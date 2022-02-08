В России активизировали охоту на "добровольцев" в ряды боевиков ЛДНР

Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В России активизировалось "вербовка" наемников для прохождения "службы" по контракту в рядах оккупационных войск на востоке Украины.

К такому шагу враг прибег из-за того, что агитация среди местного населения не дает результатов, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что поиск наемников происходит по сети вербовочных центров в России. Для прохождения службы их переправляют через неконтролируемые Украиной участки границы.

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"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает интенсивные меры по пополнению личным составом соединений и частей 1 Донецк и 2 Луганск армейских корпусов. Вместе с тем, результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными", - говорится в сообщении.

Также участились случаи столкновений, в том числе и вооруженных, между так называемыми добровольцами и местным населением. В целом, социальная обстановка в населенных пунктах пребывания российских наемников напряжена, добавила разведка.

Вербовка местного населения в ряды российских сепаратистов на Донбассе активизировалась еще в январе 2022 года. Также на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганщине противник проводил сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.