В Раде зарегистрировали амнистию для боевиков Донбасса

По состоянию на момент регистрации текст законопроекта отсутствует. Фото: Главком

В Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает снятие с боевиков ответственности за совершенные на Донбассе преступления.

Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской области 29 августа зарегистрировали под номером 1089, говорится на сайте.

Автором проекта стал бывший регионал и текущий сторонник "русского мира" Вадим Новинский.

Текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта

"Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей. Текста-нет. Кстати, это не амнистия боевиков, которой нас пугали годами, амнистия может быть применена только после проведения следствия и установления виновных. А тут просто - никакого преследования, все свободны", - пишет на своей странице в Facebook юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.