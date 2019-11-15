В Раде ответили на требование Путина развести всю линию

До "нормандской встречи" разводить войска не планируют. Фото: www.5.ua

До проведения "нормандской встречи" новые разведения проводить не собираются.

Об этом сказал глава комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью BBC Україна.

Генштаб изучает такие возможности на других участках на 400 км линии соприкосновения, но приказов для дальнейшего разведения не было.

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"Никаких задач ни Верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий - 3 населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в "нормандском формате". По ее результатам, видимо, будет приниматься решение о разведении", - сказал Завитневич.

По его словам, есть возможность того, что встреча "нормандской четверки" должна состояться до конца года.

Президент России Владимир Путин призвал Украину и боевиков развести войска на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения, "чтобы пушки не стреляли". Он напомнил, что недавно стороны развели силы на двух участках.