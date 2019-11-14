Развести силы на Донбассе нужно вдоль всей линии соприкосновения - Путин

Путин высказался о разведении сил на Донбассе. Фото: Обозреватель

Президент России Владимир Путин призвал Украину и боевиков развести войска в Донбассе вдоль всей линии соприкосновения, "чтобы пушки не стреляли".

"Понимаете, по всей линии надо развести, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал президент РФ журналистам после саммита БРИКС в Бразилии.

Он вспомнил, что недавно стороны развели силы на двух участках.

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Напомним, 9 ноября 2019 в 12:00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и русско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.