В прифронтовой зоне восстанавливают колодцы для гражданских

В Попасной Луганской области продолжаются работы по восстановлению колодцев общего пользования. Происходит это при содействии благотворительной организации Норвежского совета по делам беженцев, сообщат на сайте городского совета.
В этом году Попаснянский городской совет и Норвежский совет по делам беженцев заключили меморандум "О взаимопонимании". Он направлен на текущие ремонты и восстановление функционирования колодцев.
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Сейчас завершили работы по восстановлению колодцев по ул. Днепровская, М. Грушевского, начали работы по ул. Киевская и продолжаются восстановительные работы в переулке Новодеповском.
В Станице Луганской завершили строительство обходного моста.
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