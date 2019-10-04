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пятница, 04 октября 2019 11:40

В Станице Луганской завершили строительство обходного моста
8

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В Станице Луганской достроили временный обходной мостик
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
В Станице Луганской достроили временный обходной мостик
В Станице Луганской достроили временный обходной мостик
В Станице Луганской достроили временный обходной мостик
В Станице Луганской достроили временный обходной мостик

В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1.

Об этом сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Введен в эксплуатацию временный обходной мостик позволит людям перемещаться без осложнений. Он будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

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Строители продолжают работы на разрушенной участке моста: будет демонтировать разрушенную часть моста и деревянных трапов и тому подобное.

С 15 июля 2019-го на контролируемом украинским правительством стороне ездит специализированный автобус. Он подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

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Дата
04
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