В Станице Луганской завершили строительство обходного моста

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1.

Об этом сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Введен в эксплуатацию временный обходной мостик позволит людям перемещаться без осложнений. Он будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая боевая потеря октября: погиб украинский военный

Строители продолжают работы на разрушенной участке моста: будет демонтировать разрушенную часть моста и деревянных трапов и тому подобное.

С 15 июля 2019-го на контролируемом украинским правительством стороне ездит специализированный автобус. Он подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.