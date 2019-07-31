В прифронтовой зоне нашли крупное хранилище боеприпасов

Обнаружили склад боеприпасов в хозяйственной здания во дворе заброшенного дома в поселке Дубовое Новоайдарского района. Фото: Нацполиция

На Луганщине нашли склад боеприпасов. Полицейские обнаружили его в хозяйственной здания во дворе заброшенного дома в поселке Дубовое Новоайдарского района.

Из тайника изъято: 16 самодельных взрывных устройств в РПГ, 8 реактивных двигателей в гранаты ПГ-7, 16 минометных мин 120 мм, мину МОН-50, 3 корпуса гранаты РКГ-3 М, электронный детонатор ЭДП, 5 запалов УЗРГМ-2, 10 запалов М5, 4 корпуса гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты "Ф-1"; 66 корпусов выстрела ВОГ-17М, 110 пакетов метательного заряда, 14 пачек дополнительных пучков пороха, 38 дополнительных пучков пиротехнической смеси, 11 ручных противотанковых гранат РПГ-22 и более 1000 патронов различного калибра, пишет dn.depo.ua.

Изъятое направлено на исследование. Продолжаются следственные действия.

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Вблизи КПВВ" Гнутово " загорелась трава и детонировались неразорвавшиеся боеприпасы. Это стало причиной временной приостановки контрольно-пропускных операций. Будут пропускать людей и транспорт в КПВВ "Гнутове" после того, как ситуация будет стабильной.