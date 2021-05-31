В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами

Фото: Служба безопасности Украины

В Авдеевке Донецкой области Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические учения в районе ООС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К учениям также привлекли подразделения из состава Объединенных сил: Нацгвардию, Нацполицию, ГСЧС и Госпогранслужбу. Привлекались и органы местного самоуправления.

По легенде, "террористы" совершили взрыв на Авдеевском коксохимическом заводе и скрывались на ферме у Авдеевки.

Силовики провели розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия. Обнаружили и обезвредили условных преступников.

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"Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угрозы", – сообщают в Службе безопасности.

В ведомстве проанализировали каждую фазу спецоперации и предоставили представителям задействованных ведомств рекомендации для повышения уровня готовности по противодействию террористическим угрозам.

1-3 июня в Херсонской области будут проходить военные учения противовоздушной обороны ВСУ. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.