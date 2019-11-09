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суббота, 09 ноября 2019 12:08

В пресс-центре ООС сделали заявление по разведению

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В пресс-центре ООС сделали заявление по разведению
Украинцы готовы отвести войска. Фото: Цензор.НЕТ

Украинские военные готовы к разведению сил на участке № 3 в районе Богдановка-Петровское.

Российские боевики тоже выразили готовность отвести свои отряды, сообщил начальник пресс-центре штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, пишет УНИАН.

"Сегодня, 9 ноября, в 12.00 мы готовы запустить ракету в подтверждение того, что с нашей стороны есть готовность к началу разведения сил и средств, и ждать такой же ответ адекватную, зеркальную с той стороны", - отметил представитель штаба ООС.

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Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

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Дата
09
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