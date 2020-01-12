В последний путь провели военного медика Александра Булыка

На Львовщине похоронили военного медика Александра Булыка. Фото: Факты

В городе Великие Мосты Львовской области в субботу, 11 января, похоронили военного медика Александра Булыка.

Провести Александра в последний путь пришли военнослужащие Кинологического учебного центра, друзья и земляки. В городе 11 января объявили трауром, передают Факты.

Александр Булык умер в зоне проведения операции объединенных сил. В 47-летнего военного медика отказало сердце.

В 1996 году Александр Булык закончил Военно-медицинскую академию имени С. Кирова. Работал в Измаильском госпитале, где прошел все ступени вплоть до руководителя. Затем продолжил службу в Измаильской пограничной комендатуре быстрого реагирования (ПКБР) Госпогранслужбы Украины, откуда получил направление на службу в зону ООС.

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Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней составляют 3379 человек, что превышает боевые потери во время войны на фронте, официально определены как 3031 человек. Об этом рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.