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суббота, 21 сентября 2019 13:25

В польской больнице скончался украинский военный

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В польской больнице скончался украинский военный
Фото: facebook.com/53brigade

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий.

О смерти военнослужащего сообщили в украинском консульстве в Польше. Информации о том, по какой причине воин находился в больнице, нет. Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС, пишет пресс-служба 53-й ОМБр.

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Родился в 1973 году. Был родом из Довгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.

Военнослужащий, погибший в зоне проведения ООС утром 2 сентября, служил в Воздушных силах ВСУ. Солдату Андрею Проценко было 24 года. 30 сентября у него должен быть день рождения. Около пяти утра в военного попал вражеский снайпер. Солдат скончался по дороге в больницу в Мариуполе.

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