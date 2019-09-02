Появилось фото солдата Андрея Проценко, которого снайпер оккупантов застрелил утром

Автор: Fb Солдат Андрей Проценко, 24 года

Военнослужащий, погибший в зоне проведения ООС утром 2 сентября, служил в Воздушных силах ВСУ.

Солдату Андрею Проценко было 24 года. 30 сентября у него должен быть день рождения. Около пяти утра в военного попал гадал снайпер. Солдат скончался по дороге в больницу в Мариуполе.

Он родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники.

Дома у Андрея Проценко остались мать и сестра.

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Публикуем поименный список погибших в августе 2019-го защитников Украины. Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная. Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.