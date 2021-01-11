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понедельник, 11 января 2021 17:28

В Песках под обстрелом погиб украинский военный

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В Песках под обстрелом погиб украинский военный
В Песках от обстрела погиб военный ВСУ. Фото: Анна Чапала

В понедельник в районе проведения Оперции объединенных сил около села Пески Донецкой области от вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня 11.01.21, около 15:30, в районе населенного пункта Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК было задействовано координационный механизм: введен" режим тишины ", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ . Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину ", - говорится в официальном сообщении.

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Личные данные погибшего военного не сообщается.

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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