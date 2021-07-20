В ОРДЛО не хватает питьевой воды. Оккупанты начали ограничивать жителей региона - МинВОТ

Оккупанты в ОРДЛО подают воду по графику. Фото: Укринформ

На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая нехватка питьевой воды.

Оккупационные власти РФ критически ограничили поставки питьевой воды населения, что в жару может повлиять на сильное ухудшение качества воды, — неравномерная подача воды приводит к застою, появлению бактерий и распространению инфекций, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На территории города Хрустальный (Красный Луч) питьевую воду подают от одного-двух раз в неделю до графика "через день" в разных районах. В селах Голубовское, Донецкое, городе Кировск питьевую воду поставляют только раз в неделю, в городе Кадиевка (Стаханов) — частично один раз в два-три дня.

В Алчевске показатели питьевой воды одни из самых загрязненных. Здесь оккупационные власти заявляют о водоснабжении через день, но, по данным МинВОТ, воды не бывает по несколько суток.

"Оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", — подчеркнули в министерстве.

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Вблизи КПВВ "Каланчак" у административной границы с оккупированным Крымом разрушается дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала, которая перекрывает воду к полуострову.