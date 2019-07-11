В ООС прокомментировали обстрел колонны Кириленко

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко не согласовывал свою поездку со штабом операции Объединенных сил.

Из-за поездки председателя Донецкой администрации погиб 22-летний боец, - сообщили в ООС.

"У Объединенных сил не было запланировано на вчерашний день никаких дел с председателем Донецкой ОГА, военнослужащие там выполняли свои задачи. Мы не отвечаем за голову ВЦА, все вопросы к нему. Только он или его пресс-служба сможет ответить на вопрос, в каком составе и что он там делал", - написали в ООС.

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10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное с ПТРК боевики обстреляли автоколонну в который ехал Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Попали в грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Павел Кириленко родился в Макеевке. Работал помощником прокурора Донецкой области. В сентябре (2017 года) стал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Родители Кириленко живут в оккупированном Енакиево. Отец Александр Кириленко является владельцем строительной компании в городе, брат воюет за боевиков.