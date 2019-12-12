В ООН назвали количество жертв российского нападения на Украину

От российского вторжения пострадали 3,3 тыс гражданских жителей Донбасса. Фото: Reuters

С начала российской агрессии в Донбассе в 2014 роки и по настоящее погибло 3344 мирных жителей.

жителей. Об этом на брифинге в Киеве заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет РБК-Украина.

Она добавила, что почти 7000 гражданских получили ранения с начала российского нападения в 2014 году.

За последние 3 месяца погибло 6 мирных жителей и 36 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль передумал менять "Минск"

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году. "За" проголосовали 320 народных депутатов.