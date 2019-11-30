В оккупированном Луганске создали памятник провайдеру

В оккупированном Луганске установили памятник местному интернет провайдеру.

Это кованая скульптура, изображающая землю, на ней отразили популярные мессенджеры, пишут Донецкие новости.

У статуи стоит стул и ноутбук.

Автор: Донецкие Новости Боевики радуют население Луганска статуями

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Пользователи не поздравили новинку, мол, город имеет кучу других проблем.

Таня: "Я не могу. Да, это очень важный момент в нашем городе. Наш город уже ни в чем не нуждается, все есть у нас. Нет слов просто. И очень тепло на душе стало от такой композиции";

Александр: "На этой скульптуре не хватает ждунов";

Андрей: "Нет вопросов к скульптуре. Но неужели на других направлениях власти не могут сосредоточить усилия, все вот у нас такое, развлекательного характера";

"Заяц Шоколадный": "Да пусть будет!";

Антонина: "Ну да, конечно, власти заняться больше нечем".

51% українців не підтримує дії нової влади відносно вирішення конфлікту на Донбасі. 40% вважають їх успішними, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.