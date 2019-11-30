В оккупированном Луганске создали памятник провайдеру

В оккупированном Луганске установили памятник местному интернет провайдеру.
Это кованая скульптура, изображающая землю, на ней отразили популярные мессенджеры, пишут Донецкие новости.
У статуи стоит стул и ноутбук.
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Пользователи не поздравили новинку, мол, город имеет кучу других проблем.
Таня: "Я не могу. Да, это очень важный момент в нашем городе. Наш город уже ни в чем не нуждается, все есть у нас. Нет слов просто. И очень тепло на душе стало от такой композиции";
Александр: "На этой скульптуре не хватает ждунов";
Андрей: "Нет вопросов к скульптуре. Но неужели на других направлениях власти не могут сосредоточить усилия, все вот у нас такое, развлекательного характера";
"Заяц Шоколадный": "Да пусть будет!";
Антонина: "Ну да, конечно, власти заняться больше нечем".
51% українців не підтримує дії нової влади відносно вирішення конфлікту на Донбасі.
40% вважають їх успішними, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
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